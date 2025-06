Mondiale per Club 3.0: Intelligenza Artificiale in Gioco

Il Mondiale per Club 3.0, che inizierà negli Stati Uniti, introduce innovazioni tecnologiche significative per gli arbitri. Tra queste, l’uso di bodycam per fornire una nuova prospettiva sulle partite. Tuttavia, le immagini non saranno mostrate durante i rigori o in situazioni controverse. La Fifa ha scelto di trasmettere i filmati tramite una rete privata 5G, permettendo di vedere azioni e momenti pre-partita da una nuova angolazione. Pierluigi Collina, responsabile del Comitato arbitri della Fifa, ha sottolineato che queste tecnologie mirano a migliorare l’esperienza televisiva e a ridurre la violenza verso gli arbitri.

In aggiunta, sarà implementato un sistema di fuorigioco semiautomatico, supportato da intelligenza artificiale, che utilizza sedici telecamere e un sensore nel pallone per velocizzare il processo decisionale. Gli assistenti potranno segnalare fuorigioco anche prima di concludere l’azione, in modo da evitare infortuni. Collina ha esortato gli assistenti a essere più audaci nelle segnalazioni.

Un’altra novità riguarda l’uso di tablet al posto dei foglietti tradizionali per gestire le sostituzioni. Ogni squadra avrà un tablet per comunicare in modo più rapido ed efficace. Infine, i portieri avranno a disposizione otto secondi per rinviare il pallone, anziché sei, con un conto alla rovescia visibile per facilitare l’osservazione del tempo rimanente.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.corrieredellosport.it