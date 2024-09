Mondiale in salita per Pecco

Il 29 settembre 2024, Jorge Martin ha conquistato la vittoria nella classe MotoGP del Gran Premio di Indonesia, consolidando così la sua leadership nel Motomondiale. Il pilota spagnolo della Pramac ha trionfato sul circuito di Mandalika, precedendo il connazionale Pedro Acosta della KTM, il quale è stato inizialmente sotto inchiesta per una sospetta pressione anomala delle gomme, ma successivamente è stato assolto. Il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, ha chiuso al terzo posto, partendo male ma recuperando durante la corsa, terminando con un distacco di 5”595 dal vincitore. Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi hanno completato il quartetto dei migliori, rispettivamente al quinto e sesto posto. A deludere è stato Marc Marquez, costretto al ritiro per problemi tecnici, e anche Enea Bastianini, che, caduto a sette giri dalla fine, ha perso la possibilità di un buon piazzamento.

Dopo questa vittoria, Martin ha innalzato il suo punteggio nella classifica iridata a 366 punti, mentre Bagnaia insegue a 345 punti, a -21 dal leader, con solo cinque gare rimaste nella stagione. Martin ha dichiarato: “Non è soltanto una vittoria, è un successo particolare dopo la caduta di ieri. Ammetto di aver pensato a questo in ogni curva. Acosta mi ha messo molta pressione, ma ora possiamo concentrare la nostra attenzione sulla prossima gara.”

Bagnaia ha affrontato la giornata in maniera più cauta, ammettendo che la corsa è stata difficile. “Ho perso terreno alla partenza a causa di un grip non ottimale. Questo è successo già in passato e dobbiamo capire il motivo”, ha commentato l’iridato. Ha aggiunto che, dopo una partenza così complicata, è stato complicato recuperare, costringendolo a lottare duramente per superare Morbidelli e Bezzecchi.

In conclusione, la gara ha messo in evidenza il dominio di Martin, mentre Bagnaia continua a lottare per mantenere viva la corsa al titolo, sottolineando la competitività di un campionato MotoGP che si fa sempre più avvincente.