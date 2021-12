“Ha fatto bene il comune a mantenere la Ztl anche durante le feste senza però blindare il centro come era successo in passato: Roma soffoca di traffico e le alternative all’uso dell’auto di proprietà ci sono, ora bisogna modernizzare la Capitale e portarla al livello delle altre sorelle europee con più sharing e ciclabilità”. Non è l’ennesimo ciclotalebano a parlare ma il presidente dei commercianti della Cna di Roma e del Lazio, Federico Mondello, commentando all’Adnkronos le misure prese dalla giunta Gualtieri per il piano traffico del periodo di Natale e Capodanno.

“Ci sono due cose positive che constato con piacere: anzitutto la ripresa del dialogo della giunta romana con le categorie, dialogo inesistente durante la giunta Raggi. La seconda è l’adozione di misure come il taxy al 50% per una platea piuttosto ampia di persone, segno che va nella giusta direzione di fornire alternative alla classica dicotomia auto privata-mezzo pubblico. Le alternative ci sono già, senza dover aspettare decenni per nuove linee di metropolitana”.

“A Roma c’è bisogno come l’aria -continua Mondello- di favorire il ventaglio di alternative che spontaneamente sta ampliandosi, penso al car sharing elettrico, ai monopattini, alla ciclabilità. Soprattutto la bicicletta elettrica è la vera rivoluzione per Roma: ormai, tra prezzi contenuti, costi di esercizio nulli e incentivi, è alla portata di tutti e vanifica la classica diffidenza verso i famosi ‘sette colli’: ora non ci sono più scuse”.

Secondo Mondello “in particolare per i commercianti del centro i clienti in bici sono aumentati, perché ci sono vantaggi innegabili: entri dappertutto, non ti fermano né ingorghi né le classiche manifestazioni del sabato che bloccano la città, e soprattutto parcheggi davanti al negozio senza problemi. Ora il comune si dia da fare per aumentare la fruibilità con più stalli, incentivi e una rete ciclabile degna di questo nome. Quindi: servono misure alternative all’auto privata, e c’è apprezzamento per aver mantenuto la Ztl alle 18 durante i feriali, ma insieme alla protezione del centro dai soliti ingorghi natalizi durante i festivi”.