Monday.com festeggia la trimestrale, titolo in rally

– Effervescente Monday.Com Ltd, che scambia con una performance decisamente positiva dell’11,29% grazie alla trimestrale annunciata.

Il gruppo dei software ha chiuso il quarto trimestre con un risultato adjusted positivo per 0,44 dollari per azione contro la perdita di 37 centesimi del consensus. I ricavi sono cresciuti a 149,9 milioni di dollari da 95,5 milioni dello stesso periodo di un anno prima e si confrontano con i 141 miliardi stimati dagli analisti.

Per il trimestre in corso la società israeliana stima un giro d’affari compreso tra 154 e 156 milioni di dollari.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Monday.Com Ltd rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Monday.Com Ltd. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Monday.Com Ltd evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 151,2 USD. Primo supporto a 138. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l’imminente bottom stimato a quota 130.