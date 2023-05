MONDADORI in collaborazione con BIGHIT MUSIC è entusiasta di annunciare la pubblicazione dell’edizione italiana di

BEYOND THE STORY:

10-YEAR RECORD OF BTS.

Il lancio avverrà in contemporanea il 9 luglio 2023.

Maggiori informazioni sul preorder e altre novità verranno comunicate a giugno.

#BTS

#BEYOND_THE_STORY

#MONDADORI