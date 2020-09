Non è mai stato trovato il registro su cui la direttrice della Protezione civile di Moncalieri avrebbe dovuto tenere traccia di tutte le ore che il sindaco Pd,dedicava al servizio civile, per estinguere il reato di cui era stato accusato nel 2016. Lei, sentita dagli inquirenti, ha ammesso di averlo lasciato a lui personalmente, confermando un sospetto che era già nell’aria da tempo. Ma nel blitz in Municipio, i carabinieri della procura, hanno avuto solo parziale conferma: la messa alla prova che aveva concordato con il tribunale e la procura per evitare la formalizzazione di una condanna penale, Montagna, in realtà, la seguiva arbitrariamente, attestando ore di servizio quando probabilmente svolgeva la sua routinaria attività di sindaco. Perciò non ha avuto nemmeno il tempo di festeggiare la rielezione al primo turno con il 60 per cento di preferenze, che ieri gli investigatori si sono presentati nel suo ufficio, chiedendo di poter effettuare la perquisizione, e consegnandogli l’avviso di garanzia con l’accusa di falso.

Anche la direttrice della Protezione civile Anna De Luca, è accusata dello stesso reato dal pm Gianfranco Colace. Perché era lei a detenere formalmente l’affidamento del sindaco per la messa alla prova fiduciaria che gli era stata concessa in quanto incensurato prima ancora che subentrasse la condanna. Quando i carabinieri si sono presentati nel suo ufficio, De Luca ha dovuto ammettere di non avere neppure il registro delle ore di servizio.

Paolo Montagna era finito nei guai perché intercettato mentre chiedeva a una funzionaria del Comune di Torino di controllare su un database riservato i precedenti penali di un cittadino. Indagato per il reato di accesso abusivo al sistema informatico aveva nominato l’avvocata Maria Turco, la quale, prima ancora che il pm Colace chiudesse le indagini, aveva chiesto e ottenuto per il sindaco la messa alla prova per estinguere il reato. Un epilogo decisivo per ripresentarsi alle elezioni comunali e vincere, come è accaduto, facendo man bassa di voti. Oltre all’inevitabile bufera politica, Montagna ora rischia che la messa alla prova sia revocata e, in futuro, di dover andare a processo per quel vecchio episodio e anche per il falso di cui l’accusano oggi.



“Ieri, proprio a tre giorni dal largo successo elettorale, ho ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Torino – ha scritto questa mattina il sindaco di Moncalieri su Facebook -. L’ipotesi che mi si addebita è di aver compiuto un “falso ideologico”. In sostanza, secondo l’accusa, avrei certificato di avere svolto prestazioni di volontariato presso una associazione di Protezione Civile senza, in realtà, averle eseguite davvero. In questa fase, ovviamente, capirete che non posso dirvi di più nel merito. Ma so e sapete bene chi sono e quali siano i miei e i nostri valori di riferimento. Per questa ragione, pur nella grande amarezza, sono sereno e sono certo che le indagini della magistratura, di cui come sempre sono a disposizione, sapranno accertare la verità, una verità che io già conosco”.