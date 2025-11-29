12.3 C
Monaco-PSG: il PSG favorito

Da stranotizie
I parigini continuano la loro marcia e si aspetta che superino il Monaco dopo la loro impressionante vittoria in Champions League. Il PSG è considerato il favorito per vincere la partita, grazie alla sua ottima forma e al dominio negli ultimi incontri contro il Monaco.

Il Monaco ha avuto un periodo difficile, vincendo solo una delle ultime cinque partite e subendo 10 gol negli ultimi 240 minuti. I parigini, invece, hanno vinto quattro degli ultimi cinque incontri contro il Monaco e non ne hanno perso nessuno.

Le probabili formazioni per la partita sono: Monaco con Hradecky, Salisu, Kehrer, Henrique, Vanderson, Camara, Coulibaly, Outtara, Akliouche, Fati e Balogun; PSG con Chevalier, Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia e Ramos.

Il PSG ha un attacco molto prolifico, con 11 gol nelle ultime sette partite, e potrebbe trionfare con facilità contro il Monaco, che fatica a mantenere la porta inviolata. Khvicha Kvaratskhelia è un giocatore in forma e potrebbe essere il marcatore decisivo per il PSG.

Alcune delle scommesse più interessanti per la partita sono: il PSG vincente a quota 1,60, oltre 3,5 gol a quota 2,04 e Khvicha Kvaratskhelia come marcatore in qualsiasi momento a quota 1,82. Il Monaco sarà senza gli infortunati Christian Mawissa ed Eric Dier, oltre a Denis Zakaria squalificato, mentre il PSG sarà senza Désiré Doué e Achraf Hakimi a causa di infortuni.

