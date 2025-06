Monaco 2025: La tua estate esclusiva tra lusso e cultura

Il Principato di Monaco si conferma come meta privilegiata per un soggiorno esclusivo sulla Riviera, offrendo un perfetto connubio tra storia, architettura, cultura e intrattenimento. Monaco è stata riconosciuta come “Best European Destination 2025” e offre esperienze autentiche, accoglienza di alta qualità e una proposta gastronomica sorprendente.

L’estate monegasca offre momenti di benessere e relax, soprattutto sulla spiaggia di Larvotto, dove è possibile godere di acque cristalline e ambienti lussuosi. Tra le strutture di spicco c’è la laguna del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, un vero angolo di tranquillità.

La scena gastronomica è varia, con ristoranti come Elsa, premiato per la sua cucina eco-responsabile, e il Coya Monte-Carlo che propone piatti peruviani e orientali. Il Monte-Carlo Beach introduce Jondal, un beach club di Ibiza con cucina mediterranea, mentre locali come il Maona Monte-Carlo e l’Amazonico offrono esperienze culinarie accompagnate da spettacoli dal vivo e DJ set.

I rooftop bar come Amù e Nikki Beach sono luoghi ideali per aperitivi glamour al tramonto, mentre il nuovo Café Lacoste offre pranzi leggeri al Méridien Beach Plaza. Altri spazi come il Campari Lounge e il ristorante ZIA sono perfetti per momenti intimi con vista.

Dal 8 luglio al 31 agosto 2025, il Grimaldi Forum ospiterà l’esposizione “Couleurs! Chefs-d’œuvre du Centre Pompidou”, un viaggio nell’arte moderna con opere di artisti celebri come Picasso e Matisse.

