Mon Amour di Annalisa ottiene il quarto disco di platino, le sue parole

E Poi Siamo Finiti Nel Vortice di Annalisa continua a macinare successi, ma non grazie a Ragazza Sola. Questa settimana, infatti, la FIMI ha certificato il quarto disco di platino ottenuto da Mon Amour che raggiunge così il record di Bellissima.

Bellissima e Mon Amour diventano così i due singoli di Annalisa più di successo della sua carriera. Un exploit ottenuto a distanza di oltre dieci anni dal suo esordio. Nessuna come lei.

Dopo Bellissima, Mon Amour e Ragazza Sola quale sarà il nuovo singolo? Potrebbe essere Euforia.

“Per me il vortice è metafora delle fasi della vita, dei sali e scendi che continuano a ripetersi. Vivi, sviluppi un progetto, poi succede qualcosa che non doveva andare così, ti fermi, rifletti, riparti. Ho individuato queste fasi che si ripetono e ho cercato di raccontarle in ogni canzone. ‘Belissima’ è la delusione di quando qualcosa no va come volevi, la reazione è ‘Mon Amou’, la libertà di poter trovare qualcosa di nuovo. ‘Ragazza sola’ è capire che la soluzione non è trovare qualcosa di nuovo ma qualcosa di vecchio in te stessa, che ti fa avere una nuova consapevolezza e voglia di ripartire. L’emozione della ripartenza è ‘Euforia’. Che è quella che sto vivendo adesso”.