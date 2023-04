Momobuyi Unisex Tokyo Ghoul Felpa con Cappuccio Pantaloni Tuta Kaneki Ken Costume Cosplay Pullover Felpa Giacca Cappotto Pantaloni Sportivi Tuta 2 Pezzi Set

Informazioni sul prodotto:

Set di pantaloni della tuta unisex con cappuccio Tokyo Ghoul

Questo è un ottimo regalo per la famiglia e gli amici.

Materiale: misto cotone

Stile: moda, casual

Occasioni: vita quotidiana, cosplay, feste a tema, vacanze, ecc.

Come lavare: lavare a mano/in lavatrice a freddo, appendere o asciugare in linea, non candeggiare



Nota gentile:

1.Si prega gentilmente di controllare le dimensioni prima di ordinare.

2. Si prega di consentire differenze di 0,2-0,6 pollici dovute alla misurazione manuale.

3. Il colore forse una piccola differenza confronta l’immagine con l’oggetto reale a causa del riflesso del monitor.

Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci, ti risponderemo entro 24 ore e ti aiuteremo a risolvere i problemi.

Regalo per i fan degli anime di Tokyo Ghoul per la tua famiglia, i tuoi amici e te stesso, questa tuta pantalone con cappuccio è semplicemente perfetta per mostrare il tuo amore per Tokyo Ghoul.

Miscela di cotone

Lavare solo a mano

Il pacchetto include: felpa con cappuccio 1pz + pantaloni 1pc. Costume elegante e di alta qualità.

Occasioni: vestito per giovani ragazzi ragazze adulti uomini donne coppie, ottimo per abbigliamento casual casual quotidiano, abbigliamento sportivo all’aperto, vacanze, feste, relax, halloween, cosplay, ecc.

Lavare a mano o in lavatrice, si prega di non candeggiare. Si prega di controllare la tabella delle taglie nell’immagine prima di effettuare un ordine.

