Momento shock durante lo spettacolo teatrale di Barbara d’Urso, luci e sirene: “Devo scappare?”

Dopo diverse date al Teatro Nazionale di Milano lo spettacolo teatrale ‘Taxi a Due Piazze’ si è spostato al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Durante la data toscana c’è stato un momento choc (ma non gold, forse più red). A pochi minuti dall’inizio mentre Barbara d’Urso era in scena con Franco Oppini sono scattate le sirene anti incendio e si sono accese le luci di emergenza, gli attori però hanno continuato a recitare e il pubblico è rimasto a sedere. Per fortuna era un falso allarme e non c’è stato nessun incendio. Lo spettacolo infatti non ha subito interruzioni e alla fine Carmelita ha ringraziato: “Abbiamo iniziato col botto con l’allarme e nemmeno noi capivamo cosa stesse succedendo. Vi ringrazio per essere venuti e per tutto l’affetto“.

Momento choc durante Taxi a Due Piazze: “Ho pensato ‘devo scappare adesso?’”

Dopo aver terminato lo spettacolo ed aver salutato tutti i fan che erano fuori dal teatro ad aspettarla, Barbara è tornata in hotel ed ha raccontato l’aneddoto.

“Stasera sul palco un momento shock. Allora, sono le due di notte e sono appena tornato in albergo distrutta. Però devo raccontarvi cos’è successo stasera in scena al Teatro Verdi. Inizia la commedia, tutto perfetto, applausi, io entro, a un certo punto mentre stiamo recitando e siamo in tre in scena e c’era anche Franco Oppini, tutto ad un tratto nel pubblico – teatro pieno mille persone stupende – scatta l’allarme anti incendio credo. Comincia quindi a sentirsi una sirena che non si fermava, tutte le luci di emergenza si accendevano e noi stavamo continuando a recitare. Devo dire che io e gli altri attori abbiamo avuto la prontezza di spirito… Io ho pensato ‘che succede adesso? Ci incendiamo tutti? Devo scappare da qui?’. Abbiamo continuato a recitare. Però io volevo fare i miei complimenti al pubblico di Montecatini Terme che è rimasto lì fermo in silenzio”.