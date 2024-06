Momento di tensione e urla tra una famosa conduttrice e un dirigente

Una stagione televisiva si è appena conclusa e le reti sono al lavoro tra riunioni, partenze, arrivi, organizzazione per l’autunno e soprattutto per la presentazione dei palinsesti. Pare che in una di queste riunioni ci sia stato un momento di tensione, sfociato in una catfight tra una nota presentatrice e un potente dirigente. Giuseppe Candela nella sua rubrica degli ‘indovinelli’ pubblicata poco fa su Dagospia ha parlato di una lite tra una conduttrice e un dirigente. Il motivo di questa accesa discussione sarebbe stato il futuro del programma della donna, che avrebbe visioni molto distanti a quelle del dirigente con cui si è azzuffata. Il giornalista non ha fatto nomi ed è davvero difficile fare ipotesi.

Momento di tensione tra una nota presentatrice e un potente dirigente televisivo.

Nel primo indovinello pubblicato da Giuseppe Candela si legge: “Una riunione di fuoco. Urla e un momento di tensione nei giorni scorsi tra una nota conduttrice e un potente dirigente. Uno scontro esploso per le visioni differenti per il futuro di un programma tv. Chi sono?“.

La penna di Dagospia e Il Fatto Quotidiano ha anche riportato un altro indovinello interessante. Questo riguarda solo un dirigente (ma non quello della lite con la conduttrice), che pare sia stato licenziato in tronco dalla rete per cui lavorava. Anche in questo caso il dirigente è noto, addirittura di ‘primo piano’: “In questi giorni a Milano non si parla d’altro. Infatti gira voce che un dirigente televisivo di primo piano sia stato licenziato in tronco nei giorni scorsi. E adesso tutti si chiedono: cosa è successo?“.

Speriamo che nei prossimi giorni eescano voci e notizie che ci permettano di dare dei nomi a questi tre protagonisti degli indovinelli di Dagospia.

Urla e momenti di tensione nei giorni scorsi tra una nota conduttrice e un potente dirigente. Uno scontro esploso per visioni differenti sul futuro di un programma tv. Chi sarà? 😱@_DAGOSPIA_ #AscoltiTv pic.twitter.com/M01jJyiTDv — Boomerissima⭐⭐ (@Boomerissima) June 20, 2024

Fonte: A lume di candela, su Dagospia.