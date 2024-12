Momento dell’abbandono di Mariotto, Lucarelli tenta di fermarlo

Nell’ultima puntata di “Ballando Con le Stelle”, il programma ha vissuto momenti di grande tumulto, caratterizzati dall’infortunio di Samuel Peron, dal ritiro di Nina Zilli e dallo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. La situazione è diventata particolarmente caotica con l’abbandono di Guillermo Mariotto, evento che ha colto di sorpresa molti spettatori. Milly Carlucci, conduttrice dello show, è riuscita a gestire la situazione con grande professionalità, mantenendo la calma nonostante l’assenza di uno dei giudici.

Dopo l’uscita di Amanda Lear dalla pista da ballo, Mariotto, avvolto in un grande boa di struzzo giallo, si è avvicinato a Lucarelli esprimendo il suo dispiacere prima di allontanarsi definitivamente, seguendo la Lear. La Lucarelli ha tentato di fermarlo, ma lui ha continuato senza voltarsi, lasciando il suo seggio vuoto per il resto della trasmissione, che si è conclusa alle 1:31.

Il pubblico ha apprezzato il colpo di scena, con molti commenti positivi sui social. In molti hanno paragonato l’uscita di Mariotto a situazioni memorabili di altri programmi televisivi, esprimendo entusiasmo per la piega inaspettata che ha preso la puntata. “Ballando Con le Stelle” ha offerto una serata ricca di eventi, tra cui discussioni animate e soggetti inaspettati, lasciando gli spettatori curiosi e divertiti.

Le interazioni frizzanti tra i concorrenti e i giudici, unendo momenti di divertimento a tensioni palpabili, hanno sicuramente reso questa puntata memorabile. Numerosi spettatori hanno chiesto di richiamare Amanda Lear per sostituire Mariotto, sottolineando che l’assenza del giudice ha creato un vuoto interessante, rendendo la sera perfetta per colpi di scena. In definitiva, questa puntata è stata considerata degna di un alto share di ascolto, evidenziando la capacità del programma di intrattenere e sorprendere il suo pubblico. La combinazione di eventi straordinari ha dimostrato che “Ballando Con le Stelle” sa come tenere alta l’attenzione e l’interesse, mantenendo vivo l’intrattenimento in televisione.