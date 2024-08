“Momento delicato per il nostro matrimonio” La showgirl annuncia i problemi di coppia: si erano appena sposati

La ballerina Samanta Togni ha raccontato di vivere una profonda crisi con il marito Mario Russo. Questo grande amore così travolgente finirà con la stessa semplicità con la quale è nato? L’indizio nasce dalle parole della danzatrice.

Samanta e Mario

Ecco che cosa ha detto.

Samanta Togni e la crisi con Mario Russo

Samanta Togni, la famosissima ballerina di Ballando con le Stelle, ha raccontato di vivere un momento piuttosto nero per via di una crisi con il marito. I due si sono sposati nel 2020 dopo pochissimi mesi di fidanzamento, fatto che all’epoca aveva fatto molto discutere.

Samanta Togni

La donna aveva poi lasciato tutto per amore, in quanto aveva deciso di trasferirsi a Dubai con il marito. Qualche ora fa la donna ha rilasciato un’intervista nella quale ha affrontato l’argomento. La ballerina ha raccontato di essere tornata a vivere a Roma, evento che l’ha portata ad allontanarsi ancora di più dal compagno.

Un cambiamento drastico e decisivo sul quale la donna avrà riflettuto a lungo prima di mettere in atto. Ora, infatti, dovrà riprendere in mano la sua vita, riconquistando la felicità e la libertà di sentirsi nuovamente soddisfatta.

Le parole della danzatrice

Le parole pronunciate da Samanta Togni in questa intervista sono state molto chiare e hanno fatto presagire un velo di tristezza che è impossibile non percepire in questi casi. Ha infatti detto di aver vissuto dei momenti molto cupi che le hanno comportato diversi malesseri. Sto riorganizzando la mia vita in Italia, a Roma perché voglio riprendere il mio lavoro in tv e sto valutando nuove proposte. Ogni scelta della mia vita è sempre stata fatta con amore e so che questa grande distanza non fa che aumentare il distacco da Mario, ma sentivo che era la cosa giusta da fare. Capita di dover mettere tutto in discussione, ma dopo queste fasi così negative arriva anche un momento di rinascita.

I due non si sono ancora lasciati, ma purtroppo non sempre le storie d’amore riescono a sopravvivere alla crisi e alle distanze. Non possiamo far altro che attendere per scoprire che cosa ne sarà di questa bellissima coppia.