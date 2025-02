Molti uomini si battono per i diritti più di quanto faccia lei

Nel corso di un’intervista, Rose Villain, cantante in gara al Festival di Sanremo 2025, ha espresso critiche riguardo ai diritti delle donne e alla premier Giorgia Meloni. Villain ha affermato che Meloni, pur avendo un ruolo importante, potrebbe fare di più per il genere femminile, suggerendo che alcuni uomini avrebbero combattuto per i diritti delle donne con maggiore impegno. Nella sua intervista a La Repubblica, ha affrontato vari temi, dal suo nuovo brano “Fuorilegge” ai diritti delle donne, dichiarando di identificarsi come femminista e lamentandosi di come spesso il suo talento venga sminuito a causa della sua bellezza.

Ha sottolineato il diritto di sentirsi sensuale senza che ciò diminuisca il suo valore come artista. Rose Villain ha anche parlato della responsabilità delle donne in posizioni di leadership politica, evidenziando che, a suo avviso, ci sarebbero stati uomini più validi della Meloni nella lotta per i diritti umani.

Altro tema affrontato è stato il caso di Tony Effe, accusato di sessismo nei suoi testi, per il quale Villain ha difeso amicizie nella musica, riconoscendo che la musica, come il cinema, spesso esplora temi controversi. Ha espresso che le polemiche sul rap sono comuni e ha difeso il genere, affermando che sarebbe ingiusto censurarlo. Inoltre, ha invitato a concentrarsi su questioni più gravi, come i tagli ai fondi per i centri anti-violenza, piuttosto che sui testi musicali.