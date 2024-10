Mollare Luna Rossa? Macché, sono ancora più arrabbiato e motivato, lavoro con il nuovo team

Max Sirena, capo del team di Luna Rossa Prada Pirelli, ha risposto ai dubbi espressi in una recente intervista sul suo ruolo nel portare l’America’s Cup in Italia, affermando di essere più motivato e determinato che mai. Sirena ha chiarito che la sua riflessione non era un segnale di una crisi personale, ma piuttosto un atto dovuto per analizzare un’esperienza di tre anni e mezzo. Ha rassicurato tutti dicendo che non c’è nulla di cui preoccuparsi, confermando il suo impegno e la fiducia ricevuta dalla proprietà del team.

Sirena ha ricevuto innumerevoli messaggi di supporto, sottolineando che non ha intenzione di mollare. Individua la necessità di una riflessione come strumento per migliorarsi ed evitare errori passati, sostenendo di non sentirsi né demotivato né depresso, ma anzi, più arrabbiato e motivato a fare meglio. Ha inoltre accennato a un progetto di cambio generazionale all’interno del team, un processo che è già iniziato.

La fiducia nei confronti del suo ruolo e nelle sue capacità è evidente, e Sirena è determinato a intraprendere questa nuova fase con vigore. La sua dichiarazione trasmette un senso di responsabilità e dedizione sia verso il team sia verso il prestigio dell’America’s Cup. La comunicazione di Sirena suggerisce un leader consapevole non solo delle sfide che dovrà affrontare in futuro, ma anche dell’importanza di una base solida per il successo, attraverso la costruzione di un team preparato e un approccio innovativo. La sua posizione potrebbe attirare l’interesse di tifosi e appassionati di vela, che attendono di vedere come Luna Rossa affronterà le prossime competizioni e i passaggi evolutivi che il team intraprenderà.

In sintesi, la determinazione di Max Sirena e il suo spirito di miglioramento sono chiari, così come il suo desiderio di affrontare il futuro con rinnovata energia e strategia, continuando a lavorare per portare l’America’s Cup in Italia.