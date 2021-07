Il commissario alla sanità del Molise Flori Degrassi si è dimessa dall’incarico. La decisione arriva appena quattro mesi dopo il suo arrivo in Molise. La Degrassi, 70 anni, originaria di CapodIstria ed ex direttore generale della Asl Roma 2, era stata nominata dal Governo lo scorso 31 marzo, dopo le dimissioni del precedente commissario Angelo Giustini.

Giustini, generale della Guardia di Finanza, era stato nominato due anni prima per risanare i bilanci regionali ed era stato nominato “il Cottarelli del Molise” (da Carlo Cottarelli, l’economista che era stato incaricato della revisione della spesa pubblica). A marzo però Giustini era stato indagato dalla Procura di Campobasso per omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio. Secondo gli inquirenti “il commissario non ha deliberato atti di sua competenza, necessari all’erogazione dei livelli assistenziali in relazione all’emergenza pandemica e per aver illegittimamente nominato il dg dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), Oreste Florenzano, quale commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, incarico, secondo la Procura, di sua pertinenza e non derogabile ad altri”.

Al Tgr del Molise Degrassi ha spiegato di essersi dimessa per motivi personali, ma ha anche aggiunto che per svolgere un compito così complesso, soprattutto a causa della pandemia, sarebbero servite molte più risorse, sia umane che finanziarie.