Molinette di Torino, asportata enorme massa tumorale a un uomo

Un uomo di 55 anni è stato salvato grazie a un intervento chirurgico per rimuovere un timoma di quasi 20 cm che compressava cuore e polmone sinistro. Nonostante la chemioterapia, il tumore continuava a crescere, costringendo i medici a considerare l’asportazione chirurgica. Diversi centri avevano rifiutato l’operazione a causa dei rischi coinvolti. Il paziente si è quindi rivolto alla Chirurgia Toracica dell’ospedale Molinette di Torino, un centro di riferimento per le patologie del timo. I chirurghi toracici e cardiochirurghi hanno preso in carico il caso.

L’intervento, della durata di oltre dieci ore, ha richiesto l’uso di una nuova tecnica innovativa. Per rimuovere il tumore, è stato necessario aprire il torace e il pericardio per accedere alle strutture vascolari dietro al cuore, che doveva continuare a battere. Utilizzando un posizionatore cardiaco, che consente di sollevare il cuore mantenendolo in funzione, i chirurghi hanno potuto operare in sicurezza.

Il posizionatore, un conetto collegato a un braccio malleabile, ha mantenuto il cuore in posizione verticale mentre permetteva la circolazione del sangue. Ciò ha facilitato l’accesso alle vene polmonari di sinistra, necessarie per suturare le aree colpite dal tumore.

L’intervento ha avuto successo e ha dimostrato l’efficacia dell’approccio multidisciplinare, aprendo la strada a futuri casi complessi di chirurgia toracica. Durante l’operazione, i medici hanno isolato il polmone sinistro e rimosso anche il diaframma parzialmente interessato dalla malattia.