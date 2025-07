Molinara Music Festival: Blues e emozioni nel borgo antico

Il 10 agosto avrà luogo la prima edizione del Molinara Music Festival, un evento che si svolgerà nel suggestivo borgo antico di Molinara, nel Sannio. Questo festival di popular music nasce con l’obiettivo di celebrare e diffondere vari generi musicali legati a questa forma d’arte.

La manifestazione di quest’anno si concentrerà sul blues, uno dei generi iconici della popular music. Tra gli artisti che si esibiranno, il duo Caboose si esibirà alle 21:30, seguito dal trio RoughMax and the Steamrollers alle 22:30. Entrambi i gruppi vantano una significativa esperienza, avendo suonato in centinaia di concerti in Italia e all’estero, e hanno partecipato a festival di rilevanza nel panorama blues.

L’evento, interamente gratuito, è organizzato da Agorà APS di Molinara e sarà diretto artisticamente da Antonello Belmonte. Grazie alla presenza di musicisti e appassionati, Molinara si è storicamente affermato come “il paese della musica”, elemento che rende questo festival una manifestazione significativa per la comunità locale.