Moley, la cagnolina della regina Camilla, conquista Instagram!

La cagnolina Moley, recentemente adottata dalla regina Camilla, è rapidamente diventata una star dei social network. Dopo soli tre mesi dalla sua adozione, Moley ha quasi eclissato la sua famosa padrona, accumulando oltre centomila “mi piace” per la sua prima foto pubblicata su Instagram dal profilo ufficiale della famiglia reale.

Moley, una meticcia con caratteristiche di Jack Russell, è stata adottata dal Battersea Dogs Home, rifugio di cani abbandonati dove Camilla è madrina da tempo. Due delle sue precedenti cagnoline, Beth e Bluebell, provengono anch’esse da questo canile.

Il post su Instagram presenta Moley come “la nuova amata compagna canina della regina” e ricorda la visita di Camilla a un giardino progettato per i cani, intitolato “The Garden for Dogs”. Questo spazio accoglie i nomi dei cani di noti conduttori radiofonici, ma anche quelli di animali della royal family, tra cui Bluebell e Beth, scomparsa di recente.

Adottata a febbraio all’età di otto settimane, Moley è ben accolta da Bluebell, con la quale sembra andare d’accordo. Durante un evento, la regina ha descritto Moley come “monella” e ha rivelato che il suo nome deriva dall’inglese “mole”, per il suo aspetto simpatico.

Tutte queste novità giungono in un momento in cui i Jack Russell pare stiano guadagnando popolarità nella royal family, portando in secondo piano la tradizionale presenza dei corgi, cani storicamente amati dalla defunta regina Elisabetta II.

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it