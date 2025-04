Molestie sul lavoro, conseguenze per la salute

Le molestie sul luogo di lavoro rappresentano una problematica grave e attuale, esprimendosi in forme verbali, fisiche, psicologiche o sessuali, con conseguenze devastanti sulla salute mentale e fisica dei lavoratori, specialmente delle donne. Questi comportamenti indesiderati creano un ambiente ostile e aumentano lo stress, danneggiando la serenità e il benessere del dipendente. Secondo la Convenzione OIL n. 190/2019, per molestie si intende qualsiasi comportamento che generi un clima intimidatorio o degradante.

Le molestie possono essere suddivise in varie tipologie: quelle verbali includono insulti e battute offensive; le psicologiche coinvolgono umiliazioni e isolamento; quelle fisiche comprendono contatti non desiderati; infine, le molestie sessuali riguardano avances inappropriate. Spesso queste molestie insorgono in modo subdolo, minando progressivamente la fiducia del lavoratore.

Le conseguenze sul benessere psicologico dei lavoratori possono risultare gravi, con la comparsa di disturbi emotivi, ansia e depressione. La costante esposizione a stress può dare origine a reazioni fisiche, tra cui patologie cardiovascolari, disturbi del sonno e problemi gastrointestinali. La paura di esporre o denunciare la situazione può aggravare ulteriormente la condizione della vittima.

Per affrontare efficacemente il problema delle molestie, è necessaria una strategia che coinvolga sia le istituzioni che i singoli individui. La tutela dei diritti dei lavoratori è includere nell’obbligo del datore di lavoro di garantire un ambiente lavorativo sicuro, come stabilito da varie normative, tra cui la Costituzione, il Codice Civile e il Testo Unico sulla Sicurezza. È fondamentale promuovere politiche che prevengano e contrastino le molestie, assicurando un ambiente rispettoso e dignitoso per tutti.