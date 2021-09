Molestie, compromessi, richieste di rapporti sessuali. Ciò che è emerso dall’ultima intervista di Laura Colucci in merito al programma Non è la Rai è uno scenario inquietante che ha scatenato non poche polemiche.

Laura Colucci, nuove confessioni choc su Non è la Rai: “Molestie, dovevi scendere a compromessi se volevi emergere” https://t.co/arHjTzWVfQ — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 9, 2021

Alla luce di quelle dichiarazioni Pamela Petrarolo, altro volto storico di Non è la Rai, ha rotto il silenzio fra le pagine di FanPage.

“Quello che ha detto la signora [Laura Colucci, ndr] non esiste, le sue parole si commentano da sole, non capisco dove voglia andare a parare, probabilmente ha provato a farsi pubblicità. Con le ex colleghe abbiamo un gruppo su WhatsApp e ci siamo dissociate dalle sue parole, siamo tutte scioccate. Ad ogni modo non capisco il senso di tirare fuori queste accuse 30 anni dopo, quando Gianni Boncompagni non c’è più. Avrebbe potuto farlo quando era vivo, almeno avrebbe potuto difendersi. Invece no, anzi, la signora era persino presente ai suoi funerali. Forse dovrebbe farsi un esame di coscienza”.

E ancora:

“Anche se fosse, è una cosa che ha riguardato solo lei. A Non è la Rai, come in tanti altri ambienti, sono state le persone a scegliere di fare qualcosa rispetto ad altro. Per me è stata una delle esperienze più belle della mia vita, poi quello che ognuno sceglie di fare tra le mura di casa sono affari suoi. Le scorciatoie ci sono sempre state da che mondo e mondo, io parlo per me e posso dire che in quegli studi ho sempre respirato un’aria pulita”.

Molestie a Non è la Rai? Pamela Petrarolo si dissocia