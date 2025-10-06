Mole Urbana presenta Malya, l’auto elettrica del futuro in Europa

Recentemente, l’Italia ha presentato un’importante novità nel settore automobilistico che risponde alle esigenze dell’Unione Europea. La situazione del mercato dell’auto è in calo a causa di vari fattori, tra cui l’aumento dei costi di produzione e l’introduzione di tecnologie sempre più costose, con il prezzo medio di un nuovo veicolo che ha superato i 30.000 euro.

In questo contesto, l’Unione Europea sta cercando di rilanciare l’industria automobilistica con una nuova generazione di veicoli che non superino i 15.000 euro. A questo proposito, il marchio italiano Mole Urbana ha introdotto la Concept Car Malya, un progetto innovativo che punta a cambiare le regole del gioco nel settore delle quattro ruote.

La Malya è progettata per offrire una mobilità sostenibile, compatta ed economica, riuscendo a muoversi anche su autostrade, superando i limiti dei quadricicli elettrici attuali. Con dimensioni di 3,75 metri di lunghezza, 1,60 metri di larghezza e 1,45 metri di altezza, ha una capacità di cinque passeggeri e un bagagliaio spazioso per la sua categoria. Il design, realizzato da Umberto Palermo Design, è caratterizzato da linee squadrate e richiama vagamente il look delle Jeep, pur mantenendo tratti originali.

Malya è ancora un concept, ma il suo sviluppo si basa su scelte progettuali che mirano a massimizzare lo spazio interno e a rendere la produzione più efficiente ed economica.