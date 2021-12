Il “Cantatour”, show che il musicista e attore barese Renato Ciardo porta in giro per la Puglia, format di successo di Telebari e Radiobari, fa tappa al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari. L’appuntamento, supportato da Pugliapromozione, il secondo di questo viaggio itinerante dopo l’esordio ad Altamura, è in programma giovedì 2 dicembre e sul palco, ospite d’onore della serata, ci sarà anche Riccardo Fogli.

Splendido teatro neoclassico di pianta all’italiana, il Van Westerhout è stato costruito nel 1888 e rappresenta – insieme al possente Castello Angioino, alla Chiesa matrice di San Nicola e al caratteristico centro storico – uno dei richiami più forti per turisti e visitatori di Mola. Il teatro venne inaugurato nella primavera del 1896, ampliato nei primi anni del 1900 e restaurato alla fine del secolo scorso con lavori che, nel 2000, hanno riconsegnato a Mola un piccolo gioiello.

Incantevole, dunque, la cornice che ospiterà il Cantatour. Uno spettacolo, a metà strada tra corrida e karaoke, che mette al centro la musica e le gag comiche di Renato Ciardo. Il musicista attore coinvolgerà gli spettatori in sala, che saranno invitati ad esibirsi sul palco e a mettersi alla prova in una gara canora con brani editi di artisti pugliesi che hanno dato lustro alla loro terra.

A giudicare le performance sarà una giuria di tre persone scelte a caso tra il pubblico dallo stesso conduttore.

Scopri di più su viaggiareinpuglia.it