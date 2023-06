Mojito, il singolo estivo di Nikita Pelizon: “Tra angeli e unicorni”

Dimenticatevi di Fedez, Annalisa, Marco Mengoni, Elodie, Angelina, Ana Mena e Paola e Chiara, perché oggi su tutte le piattaforme di streaming è sbarcata una hit estiva potentissima, celestiale, angelica: Mojito! Non solo pittrice, stilista, gieffina, influencer, esperta di unicorni e angeli, da oggi Nikita Pelizon è anche cantante. La vincitrice del GF Vip 7 ha rilasciato il suo singolo estivo.

Devo ammettere che quando ho sentito ‘tra un angelo e un unicorno vivimi fino in fondo‘ ho gridato: “Datele un Grammy!” E adesso vi lascio all’ascolto, ma prima…



Ragazzi non scrivetemi che volete sapere un commento mio su questa grande hit estiva devo sentirla meglio mi dovete dare più giorni per metabolizzarla bene 😂😂 https://t.co/M7mFLnb9yF — Angelica (@angelmel95) June 29, 2023

PS: A proposito di Mojito, la hit della poetessa ermetica non si batte…

Mojito, il testo.

E ancora un’altra volta mi perdo nei tuoi occhi

Provo a dimenticarti ma i bicchieri sono pochi

Stanotte ci riprovo, vorrei trovare un modo

Ma dimmi dove trovo un altro come te

Mordi le tue labbra tra le luci del locale

Sai che ho voglia di ballare quando sono con te

Sei onde sulla sabbia del mio corpo che ti vuole

Quindi lasciati ammirare da me

E prendo un altro mojito con te che mi guardi

Tra la gente mi cercherai tu

E adesso che sei vicino vuoi rubarmi un besito

Il nostro sogno proibito

Stanotte la passiamo in barca

Ma prima balliamo giù in spiaggia

Sai che ti voglio da sempre

Ma poi non capisco più niente

E sento il fuego che sale

Già ti vedo che ti piace quando indosso quel vestito lì

E dopo ti guardo così

Mordi le tue labbra tra le luci del locale

Sai che ho voglia di ballare quando sono con te

Sei onde sulla sabbia del mio corpo che ti vuole

Quindi lasciati ammirare bebe

E prendo un altro mojito con te che mi guardi

Tra la gente mi cercherai tu

E adesso che sei vicino vuoi rubarmi un besito

Il nostro sogno proibito

Se poi mi nascondo dentro al mio mondo

La nostra simbiosi ti porterà qui

Tra un angelo e un unicorno vivimi fino in fondo

Lasciati surfare baby

E prendo un altro mojito con te che mi guardi

Tra la gente mi cercherai tu

E adesso che sei vicino vuoi rubarmi un besito

Il nostro sogno proibito