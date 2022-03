L’amore dei cani è così puro e genuino che non ha bisogno di beni materiali per nutrirsi. Se noi diamo affetto a loro, loro ne restituiranno il doppio a noi. L’esempio lampante di questo concetto è rappresentato dalla storia di Adolfo e Moises, un senzatetto e il suo cagnolino, che si sono resi protagonisti di una commovente vicenda.

Adolfo è un senzatetto che da anni vive per le strade in Colombia. Purtroppo recentemente le sue condizioni di salute non sono state ottimali, tanto da convincerlo a rivolgersi all’ospedale San Juan de Dios. Aveva una grave forma di polmonite, che necessitava di essere curata attentamente in ospedale.

Per ricoverarsi, però, l’uomo avrebbe dovuto rinunciare per qualche tempo al suo bene più prezioso, il suo cucciolo Moises, che prima di allora non si era mai allontanato da suo fianco. E indovinate! Non lo ha fatto nemmeno in quei difficili momenti.

Il fedele amico a quattro zampe si è seduto davanti alla porta dell’ospedale, facendo la guardia alla borsa con i vestiti di Adolfo e non muovendosi nemmeno di un centimetro da lì. Non lo avrebbe fatto finché il suo papà non fosse tornato da lui.

La riunione tra Moises e Adolfo

Dopo un paio di giorni, quel cucciolo triste ha catturato l’attenzione di Sammy Quiceno, che è rimasto affascinato dalla lealtà di quel cagnolino, tanto da prenderlo a cuore e portarlo a casa sua per prendersi cura di lui nei giorni che servivano.

Nelle ore che Moises ha trascorso in casa di Quiceno, non si è mai allontanato da quella borsa con i panni del suo papà. Era felice di non trascorrere le notti al freddo, ma l’unica cosa che voleva davvero era riunirsi con suo padre.

Nel frattempo anche il personale dell’ospedale ha conosciuto la storia di quel cane e del loro paziente. Mossi a compassione, hanno deciso di fare un’eccezione alla regola “niente animali in ospedale”.

Hanno così permesso al cucciolo di fare visita ad Adolfo. La riunione tra i due è stata ripresa in un video, che pubblicato poi su internet è diventato virale in pochissimo tempo.

Tra qualche giorno Adolfo potrà uscire e finalmente i due amici inseparabili si riabbracceranno per sempre.