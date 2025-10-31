Moira Orfei: Milano celebra un’icona del circo italiano

Libertà, inclusione e rinascita sono i valori che caratterizzano Moira Orfei, un’icona del circo e della cultura popolare italiana. In occasione del decennale della sua scomparsa, prende vita “Moira per sempre”, un progetto sostenuto dalla Regione e dal Ministero della Cultura, realizzato dalla compagnia Mosaico Errante. Questo evento animerà Milano dal 19 al 28 novembre con performance dal vivo, flash mob, incontri e momenti di riflessione, trasformando la città in una grande “pista” per esplorare l’importanza di Moira nell’immaginario collettivo italiano.

Alessandro Serena, nipote di Moira e esperto di storia del circo, è il direttore artistico dell’iniziativa. Descrive la vita di Moira come una favola del Novecento. Proveniente da una storica famiglia circense, è riuscita a diventare una celebrità, un sex symbol e un idolo per i bambini. La sua naturalezza e spontaneità l’hanno resa un simbolo di inclusione, libertà espressiva ed emancipazione femminile, mai avendo ricevuto un’esposizione mediatica così prolungata come quella riservata a lei.

Il percorso di Moira Orfei si estende su oltre cinque decenni, ricco di successi sia al cinema che in televisione, e di incontri con numerose celebrità. Tra gli eventi principali del progetto ci sono le Giornate di Studio sull’Arte Circense, che si svolgeranno dal 24 al 28 novembre all’Università Statale di Milano. Queste giornate, inizialmente pensate come un confronto tra accademia e circo, sono diventate un’importante occasione di dibattito a livello nazionale, aperta al pubblico e con la partecipazione di artisti, studiosi e protagonisti del settore.