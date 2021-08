Mohammad Akhtar è diventato a sua insaputa una star del web da quando, nel 2019, è stato immortalato dalla telecamera nella sua espressione da fan deluso. L’immagine è diventata super virale e poco fa è pure stata inserita nel primo museo dei meme aperto ad Hong Kong.

At 0.37 sec you will find this pic.twitter.com/m0kNfPX9TQ — Sarim Akhtar (@msarimakhtar) July 31, 2021

Mohammad Akhtar è un uomo pakistano che abita a Londra ed il suo meme è nato durante l’incontro del 2019 fra il Pakistan Cricket Board contro l’Australia ICC Cricket. La partita è stata vinta dagli australiani per 41 punti. Da qui la tristezza dell’uomo manifestata con le braccia sui fianchi e la faccia delusa.

Conosciuto sul web con lo pseudonimo di “disappointed fan”, ovvero “fan deluso”, Akhtar ha un profilo LinkedIn molto attivo e lavora per PricewaterhouseCoopers UK come manager: “Sono un professionista dell’assicurazione del rischio a tutto tondo con ruoli manageriali in Risk Management, Internal Audit, Indagine sulle frodi, Conformità e Project Management. Ho migliorato gli sforzi di mitigazione del rischio in tutta l’azienda e guidato la produttività interna collaborando a stretto contatto con team esecutivi di professionisti“.