Mogwai 📢La band post rock capitanata da Stuart Braithwaite torna in Italia per tre nuovi appuntamenti: Le date:

📍27 gennaio 2022 Fabrique, Milano

📍28 gennaio 2022 Roma, Atlantico

📍29 gennaio 2022 Nonantola, Vox Club Biglietti in vendita dalle ore 10 dell’8 ottobre. Scopri i dettagli: