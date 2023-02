MOGOOD Adattatore USB C Maschio a USB 3.0 Femmina, Adattatore USB a USB C Convertitore OTG Compatibile MacBook Pro, Chromebook, Pixelbook, Microsoft Surface Go, Samsung Galaxy S20 S21 S22 Pixel

Descrizione prodotto

Connettore 1

USB C MASCHIO USB C MASCHIO USB C femmina maschio USB USB C MASCHIO maschio USB

Connettore 2

USB femmina USB C femmina USB C femmina USB C femmina 3USB2.0+USB3.0 3USB2.0+USB3.0

Adattatore USB fianco a fianco

Fit Side-by-Side

Più piccolo di altri tipi di adattatore USB C, perfetto per il tuo Macbook Pro con due porte USB-C.

Nessun surriscaldamento, nessuna preoccupazione

Non si surriscalda quando carichi o trasferisci dati con esso. Niente più preoccupazioni sul calore che danneggia il dispositivo collegato ad esso.

Adattatore USB 3.0

Dispositivi compatibili

Portatili e tablet:

Per MacBook Pro 2019 / 2018 / 2017 / 2016, MacBook 2017 / 2016 / 2015, MackBook Air 2020 / 2019 / 2018 Per Samsung Galaxy Tab S3, Samsung Galaxy Book, HUAWEI Matebook, Chromebook Pixel For Dell XPS 15 / 13, Surfacebook 2, HP Spectre X360 / HP Envy X2, Lenovo Miix 630 Per iPad Pro 2020/2018, iPad Air 4/3 Telefoni: Per Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10 + / S10 E/ S9+ / S9+ / S8 / S8 +, Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+ / Note 9 / Note 8 per Samsung Galaxy A71 / A70 / A51 / A50 / A50s / A30 / A30s / A20 / A5(2017)

Per LG G5 / G6 / V20 / V30 / V35 / V40 / V50, Sony Xperia XZ / XZ Premium / XZ1 / XA1 / X Compact Per Huawei P40 / P30 / P20 / Mate 10 / Mate 30 / Mate 20, Google Pixel 3a / 3a XL / 3 / 3XL / 2 / 2XL

Super velocità USB 3.0

Adattatore maschio USB a adattatore femmina USB 3.0

Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. Adattatore veloce da USB C a USB

Questo adattatore maschio USB C a femmina USB 3.0 supporta la funzione otg. Utilizzando la tecnologia di trasmissione USB3.0, la velocità di trasmissione di 5gb al secondo consente di leggere rapidamente film, musica, immagini e altri dati. Ti permette di guardare video senza balbettare e ti porta un’esperienza molto buona.

【USB C maschio a USB adattatore femmina】L’adattatore USB C a USB è raccolto con design minimalista metallico in lega di zinco e delicato rilievo per non scivolare. Il fattore di forma ultra sottile assicura lo spazio per collegare due adattatori affiancati alle porte USB-C del MacBook Pro.

【Connettori superiori】L’adattatore USB C è progettato per una maggiore durata, i connettori USB-C maschio e USB-A 3.0 femmina sono progettati per essere collegati e scollegati fino a 10.000 volte, fondamentalmente per tutta la vita.

【Facile da usare e velocità USB 3.0】Collegare l’adattatore USB C a dispositivi porta USB C, quindi collegare l’unità flash o altri dispositivi USB A standard. È inoltre possibile sincronizzare o ricaricare il telefono con questo adattatore USB C a USB.

【Ampiamente compatibile】L’adattatore femmina USB C maschio a USB trasforma qualsiasi porta USB-C in una porta USB-A e collega una vasta gamma di dispositivi USB-A tra cui dischi rigidi esterni, telefoni, mouse, stampanti e altro ancora.L’adattatore USB C a USB consente di collegare accessori/cavi USB standard a un dispositivo USB-C o Thunderbolt 3 come MacBook Pro 2019/2018/2017, MacBook Air 2018. L’adattatore supporta anche la tecnologia OTG degli smartphone.

【Cosa si ottiene】Il pacchetto include: 1 x MOGOOD USB C maschio a USB femmina adattatore. Se avete qualche problema, non esitate a contattare il nostro servizio clienti.

3,99 €