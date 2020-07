Quando Lucio Battisti fece ascoltare le sue canzoni a Mogol, quest’ultimo non ne rimase favorevolmente colpito. Lo racconta lo stesso Giulio Rapetti (vero nome di Mogol, ndr.) in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ in cui ripercorre le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera. “Me lo portò a casa una mia cara amica parigina, che si occupava di edizioni musicali e stava cercando un musicista italiano da promuovere in Francia. Mi fece ascoltare le sue canzoni, che non erano un granché e io lo dissi chiaramente a quel ragazzo”. Battisti reagì con filosofia: “Mi fece un sorriso luminoso, dicendo: sono d’accordo. La mia amica invece rimase male e io, per metterci una pezza, invitai Lucio a venirmi a trovare, per lavorare a qualcosa insieme. Nacquero le prime tre canzoni, la terza era 29 settembre”.

