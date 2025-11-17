Mogol e Battisti: un concerto per la lotta contro la violenza

Oltre mille persone hanno partecipato al concerto “Sulle ali di un sogno: Mogol racconta Battisti” all’Auditorium Parco della Musica. L’evento ha visto la presenza di Mogol, che ha raccontato la storia di Lucio Battisti, e di Gianmarco Carroccia, che ha interpretato le canzoni del celebre cantautore, accompagnato dalla sua orchestra. Questo concerto è stato organizzato per celebrare il 25esimo anniversario di Frimm e per sostenere l’impegno della Croce Rossa Italiana contro la violenza sulle donne.

Roberto Barbato, presidente di Frimm, ha sottolineato l’importanza di coniugare lavoro e valori sociali, affermando che l’azienda si impegna anche nel sostenere la beneficenza e le attività per i giovani. Anche Vincenzo Vivo, vicepresidente, ha rimarcato l’importanza di essere vicini alle associazioni, esprimendo orgoglio per l’iniziativa con la Croce Rossa, in un settore dove le donne rappresentano una parte significativa della forza lavoro.

Giuseppe Manzo, amministratore delegato di Frimm, ha ricordato i successi dell’azienda, cresciuta nel tempo grazie alla fiducia di professionisti e azionisti. La Croce Rossa Italiana, rappresentata dal presidente Rosario Valastro, ha illustrato il suo impegno nella lotta contro la violenza di genere attraverso la formazione dei volontari e il supporto per le donne ospitate nelle case protette. Valastro ha aggiunto che la celebrazione di questo impegno attraverso l’arte ha un grande significato, poiché l’umanità e l’ascolto sono valori fondamentali che caratterizzano l’operato della Croce Rossa.