Mogol e Battisti: la nascita di un classico italiano

Giulio Rapetti, noto come Mogol, è riconosciuto come uno dei più grandi autori italiani di testi musicali. Dalla metà del XX secolo, ha scritto oltre millecinquecento canzoni, collaborando con artisti di grande rilievo, tra cui Lucio Battisti, con cui ha creato un legame duraturo e fruttuoso.

In un’intervista approfondita, Mogol ha raccontato la storia di “29 settembre”, un brano iconico. Questa canzone, scritta da Mogol e musicata da Battisti, è stata interpretata dall’Equipe 84, raggiungendo un grande successo e diventando un classico della musica italiana. È un pezzo non ballabile, ma orecchiabile e raffinato, che ha unito diverse generazioni e gruppi sociali, venendo cantata da artisti vari e rappresentando un fenomeno culturale.

A quasi sei decenni dalla sua creazione, la versione di “29 settembre” che ha fatto storia è quella contenuta nell’album di Battisti, non pubblicata come singolo; tuttavia, il gruppo Equipe 84 ha ottenuto un successo commerciale significativo grazie alla sua interpretazione psichedelica, che ha dominato le classifiche per settimane.

Il brano è stato una vera innovazione per la musica italiana, con Battisti che ha costruito la melodia su un semplice loop armonico e Mogol che ha utilizzato il testo per raccontare una storia di adulterio con sfumature di vulnerabilità. Nonostante il titolo, la canzone venne pubblicata nel marzo del ’67 e la sua genesi avvenne in modo inaspettato, dopo un pranzo. L’intenzione iniziale di Mogol era di avvicinarsi al mondo psichedelico, tipico di quegli anni.

In seguito, Battisti ha reinterpretato il brano in chiave più sognante, e nonostante le difficoltà iniziali nel convincerlo, il risultato finale è diventato una delle pagine più significative della musica leggera italiana.