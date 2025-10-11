Mogol e Battisti: il duo che ha segnato la musica italiana

Giulio Rapetti, noto come Mogol, è uno dei maggiori autori della musica italiana, con una carriera che supera i sessant’anni e migliaia di brani scritti. In un’intervista pubblicata su «7» e sul sito del Corriere della Sera, ha condiviso dettagli sulla sua vita, toccando le sue paure infantili, la crescita a Milano, la creazione di opere come “I giardini di marzo” e il legame con Lucio Battisti, con cui ha formato una delle coppie più innovative della musica italiana.

Mogol ha rivelato che la famosa canzone “La prima cosa bella” non gli piaceva inizialmente, ma fu Battisti a sostenerlo. Ha accennato anche alla possibilità di un ritorno al Festival di Sanremo come ospite in futuro.

Mogol ha chiarito la sua posizione riguardo alla definizione di “paroliere”, affermando che lo considera un termine riduttivo e quasi offensivo. Si definisce un autore, sottolineando di essere colui che scrive i testi delle canzoni. Preferisce il termine “lyrics writer”, come usano gli inglesi, o “artigiano della prosodia”. Ha spiegato che la scrittura di una canzone è una disciplina molto tecnica, che richiede attenzione alla metrica, agli accenti e alla struttura. Secondo lui, la parola in una canzone deve arrivare diretta al cuore, sostenuta dalla musica.