Mogol compie 89 anni: festa a Senise per il Maestro

Il 17 agosto, alle 11, Piazza Municipio a Senise ospiterà una celebrazione in onore del Maestro Mogol, che compie 89 anni. L’evento, organizzato dalla Vice Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata e dal Comune di Senise, vedrà la partecipazione di figure istituzionali, tra cui il Vice Presidente Angelo Chiorazzo e il Sindaco Eleonora Castronuovo.

Chiorazzo ha sottolineato l’importanza dell’omaggio, esprimendo gratitudine per la carriera straordinaria del Maestro, che ha scoperto e valorizzato numerosi talenti, sia italiani che lucani. Tra gli artisti emersi, spiccano la cantautrice Arisa e i giovani musicisti senisesi Antonio Ricciardi, Niccolò Marcone e Rocco Amendolara, formatisi alla Scuola di Musica di Mogol grazie a un programma della Regione Basilicata.

Mogol, noto per la sua lunga carriera nella musica italiana, ha scritto testi indimenticabili collaborando con grandi nomi come Lucio Battisti, Mina e Adriano Celentano. La sua dedizione alla formazione musicale si è manifestata nella fondazione del Centro Europeo di Toscolano (CET), un importante punto di riferimento per giovani artisti.

Nel pomeriggio, Mogol si trasferirà a Latronico per ricevere un prestigioso premio dal Sindaco Fausto De Maria, un gesto che testimonia il legame tra la Basilicata e questo illustre artista. La cittadinanza è invitata a partecipare a questa celebrazione, condividendo un momento di festa e gratitudine per un compleanno significativo e per tutto ciò che il Maestro rappresenta nel panorama musicale italiano.