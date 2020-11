Lucio Battisti non ha mai parlato di politica della quale non era interessato. La voce secondo cui, insieme al suo paroliere Mogol, fosse “un fascista” nasceva dal fatto che “non scrivevamo, come allora si usava, testi politici di sinistra”. Lo spiega all’AdnKronos lo stesso Mogol commentando il fatto che, secondo quanto riportato in una video intervista che domani sarà pubblicata su Rockol.it, una nota dei servizi segreti attribuiva al cantante un ruolo di finanziatore dell’estrema destra. “Non ho mai sentito Lucio Battisti – afferma infatti Mogol – parlare di politica in tutti gli anni in cui ho lavorato insieme a lui. Non gliene importava assolutamente niente. Oltretutto, Lucio era molto parsimonioso, ma non un avaro”, precisa Mogol che aggiunge: “Direi che è impossibile che abbia sovvenzionato la destra, anche perché mi avrebbe accennato qualcosa. Io non l’ho mai sentito parlare di politica, che era estranea al suo modo di pensare£.

Fonte