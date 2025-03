Moglie di Giorgio Bocca: un’icona di cultura, moda e spiritualità

La giornalista Silvia Giacomoni, moglie di Giorgio Bocca, è deceduta a Milano all’età di 87 anni. Nata a Genova nel 1938, ha dedicato gran parte della sua carriera alla cultura e moda maschile, per poi affrontare temi più complessi e spirituali. Era un’agnostica ma ha instaurato una profonda amicizia con il cardinale Carlo Maria Martini.

Dopo aver completato gli studi classici e la laurea in Lettere a Milano, Giacomoni ha lavorato per il quotidiano La Repubblica fin dalla sua fondazione, pubblicando inchieste e romanzi significativi come “Miseria e nobiltà della ricerca in Italia” (1979) e “L’ira di Dio” (1995). È stata anche autrice di opere sugli studi biblici, tra cui “La Nuova Bibbia Salani” (2004) e una riscrittura del Vangelo di Matteo (2007).

La sua carriera è stata caratterizzata da una forte personalità, con uno stile di scrittura incisivo e un approccio diretto. In un’intervista ha raccontato di come, dopo un litigio, chiese di passare alla redazione di Cronaca per scrivere un’inchiesta sulla diocesi di Milano, portandola a un incontro con Martini.

Privatamente, Giacomoni ha avuto due figli, Guido e Davide, e ha cresciuto con Bocca la figlia Nicoletta. La loro casa a Milano è stata per anni un luogo di incontro per intellettuali e politici. Nel 2017, ha espresso la sua sofferenza per la perdita del marito, descrivendo il suo studio come un luogo carico di ricordi, un “pezzo di casa” che aveva smesso di frequentare. Giacomoni ha affermato di rivendicare il diritto al dolore per la perdita di un marito amato.