Moggi: "Juve vince sul campo, altri rubano" – Video

Un’accusa mossa “alla Juventus in questo momento è ‘vince perché ruba’. E un assurdo, la Juventus ha sempre vinto sul campo e non ha mai rubato niente a nessuno, forse hanno rubato qualcosa a noi”. E’ un passaggio dell’intervento di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, nell’assemblea degli azionisti. “Considerato che io sono uno abituato a vivere non ad esistere, ancora combatto per Calciopoli perché siamo stati indicati come colpevoli di cose che hanno fatto altri”, ha aggiunto.

Visto che la @juventusfc non ci mostra l’intervento di @LucianoMoggi vi posto io un pezzetto che mi è arrivato.

“Siamo stati indicati colpevoli di cose che hanno fatto altri”.#Moggi#Juventus pic.twitter.com/Dn74qoncbg — Zio Pasquale…GrazieAgnelli… (@Pasky973) December 27, 2022