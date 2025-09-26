Modric e De Bruyne: Duello di Campioni tra Milan e Napoli

Milan-Napoli è anche un confronto tra due grandi calciatori, Luka Modric e Kevin De Bruyne. Secondo Il Mattino, si tratta di una sfida tra la creatività del centrocampista belga, originario di Drogen, e le geometrie del croato. Entrambi vantano un’impressionante carriera, con De Bruyne che ha conquistato una Champions League e sei campionati d’Inghilterra, mentre Modric vanta sei Champions, quattro campionati di Spagna, cinque Supercoppe Europee e una Coppa Intercontinentale.

Il quotidiano evidenzia che Modric e De Bruyne si sono già affrontati 13 volte, con un bilancio di cinque vittorie per il belga, quattro per il croato e quattro pareggi. La prima sfida risale a un incontro di qualificazione ai Mondiali, in cui si sono affrontati Belgio e Croazia, terminato con un pareggio di 1-1. In quella partita, De Bruyne entrò al 72′ in sostituzione di Mousa Dembélé, mentre Modric giocò dall’inizio. Nel match di ritorno, il Belgio vinse per 2-1, grazie a una doppietta di Romelu Lukaku.