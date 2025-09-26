19.4 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Sport

Modric e De Bruyne: Duello di Campioni tra Milan e Napoli

Da StraNotizie
Modric e De Bruyne: Duello di Campioni tra Milan e Napoli

Milan-Napoli è anche un confronto tra due grandi calciatori, Luka Modric e Kevin De Bruyne. Secondo Il Mattino, si tratta di una sfida tra la creatività del centrocampista belga, originario di Drogen, e le geometrie del croato. Entrambi vantano un’impressionante carriera, con De Bruyne che ha conquistato una Champions League e sei campionati d’Inghilterra, mentre Modric vanta sei Champions, quattro campionati di Spagna, cinque Supercoppe Europee e una Coppa Intercontinentale.

Il quotidiano evidenzia che Modric e De Bruyne si sono già affrontati 13 volte, con un bilancio di cinque vittorie per il belga, quattro per il croato e quattro pareggi. La prima sfida risale a un incontro di qualificazione ai Mondiali, in cui si sono affrontati Belgio e Croazia, terminato con un pareggio di 1-1. In quella partita, De Bruyne entrò al 72′ in sostituzione di Mousa Dembélé, mentre Modric giocò dall’inizio. Nel match di ritorno, il Belgio vinse per 2-1, grazie a una doppietta di Romelu Lukaku.

Articolo precedente
Telemedicina in Toscana: il Totem Octopus rivoluziona la chirurgia
Articolo successivo
Occupazione in Italia: sfide e strategie per il futuro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.