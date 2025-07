Modric al Milan: voglia di vincere e passione a 40 anni

Il mondo del calcio si prepara a un nuovo arrivo di prestigio con Luka Modric, che si unisce al Milan portando con sé una carriera di successi. Il campione croato, quasi quarantenne, non sembra aver perso la voglia di vincere e ha scelto il club rossonero per perseguire nuove sfide.

In un’intervista a Milan Tv, Modric ha espresso la sua determinazione, affermando che il Milan è uno dei club più prestigiosi in Europa e non può permettersi di accontentarsi della mediocrità. Il suo obiettivo è contribuire alla conquista di titoli e competere con le migliori squadre del mondo. La decisione di trasferirsi al Milan è stata chiara, nonostante avesse ricevuto altre offerte; è atra il desiderio di portare la sua fame di vittorie che lo ha spinto a scegliere il Rossonero.

Modric ha riconosciuto la presenza di talenti come Rafael Leao, attualmente il portatore del numero 10, e ha optato per il numero 14, un numero a lui caro per la fortuna che gli ha portato in passato. Il giocatore ha sottolineato l’importanza del lavoro duro e della determinazione per guadagnarsi un posto in squadra, dimostrando così la sua volontà di integrarsi e aiutare i compagni in ogni aspetto.

Con il suo imminente compleanno, Modric non considera l’età un ostacolo. La sua passione per il calcio rimane intatta e afferma che l’amore per il gioco e un’alimentazione sana sono elementi chiave per rimanere competitivo a questi livelli. Il suo approccio e la sua mentalità potrebbero rappresentare un valore aggiunto per la squadra milanista in questa nuova avventura.