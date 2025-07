Modric al Milan: la nuova stella è arrivata in città

Il calciomercato è in fermento e diverse squadre stanno facendo grandi mosse in vista della nuova stagione. Oggi è una giornata significativa per il Milan, che attende l’arrivo di Luka Modric a Milano per completare il suo trasferimento.

Modric è sbarcato in città e si dirige verso la Madonnina per le visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto che lo legherà ai rossoneri. Intanto, il Napoli ha appena concluso l’affare per il difensore Beukema, che ha firmato un contratto fino al 2030 dopo aver raggiunto un accordo con il Bologna.

La Roma è attiva sul mercato e ha trovato un accordo con Evan Ferguson, attaccante del Brighton, ma ci sono discussioni riguardo al prezzo del riscatto, ritenuto troppo alto. Inoltre, i giallorossi sono in contatto con il West Ham per il difensore Aguerd e valutano anche Richard Rios del Palmeiras.

La Fiorentina, invece, registra il rifiuto di Kean a una proposta dall’Arabia Saudita, mentre il Cagliari si avvicina a chiudere per i giovani Esposito e Folorunsho.

Infine, la Sampdoria ha accolto il nuovo allenatore Massimo Donati, che è arrivato a Genova per le visite mediche, pronto per iniziare un nuovo capitolo con il club blucerchiato. Le trattative continuano a farsi intense in vista dell’inizio della stagione calcistica.