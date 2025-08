Modric a Milano: entusiasmo e passione rossonera esplodono

Luka Modric ha fatto il suo ingresso trionfale a Milano, accolto da una straordinaria folla di tifosi. Dopo la conferenza stampa tenutasi a Casa Milan, il campione croato ha incontrato i sostenitori presso il Milan Store in Via Dante, dove circa 2.000 fan hanno partecipato per assistere a questo evento speciale.

L’atmosfera era elettrica quando Modric si è affacciato dallo store, lanciando magliette ai suoi seguaci entusiasti. Durante le interviste, ha espresso sorpresa per il grande afflusso di tifosi nonostante il mese di agosto, promettendo che dedicherà il suo impegno sul campo per ripagare la loro passione.

Tra le domande, ha polverizzato i ricordi della finale di Champions League di Cardiff contro Massimiliano Allegri, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della crescita collettiva. Modric ha discusso anche della sua visione del gioco e della sua volontà di adattarsi al Milan, un club che ha sempre ammirato fin da giovane, in particolare per la figura di Boban, suo idolo.

In merito alle aspettative per la stagione, ha indicato che è fondamentale superare le difficoltà della passata stagione e mantenere un livello di prestazioni costante. Guardando al futuro, ha rivelato di aver parlato con Zlatan Ibrahimovic e di aspettarsi esperienze simili a quelle del campione svedese.

Il centrocampista parteciperà alle prossime amichevoli del Milan, con l’obiettivo di integrarsi rapidamente nei nuovi schemi di gioco sotto la guida di Allegri.