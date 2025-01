Modifiche dell’Assegno Unico 2025: Nuovi Importi e Impatti sulle Fasce ISEE delle Famiglie

Migliaia di famiglie attendono l’accredito di gennaio dell’assegno unico, che verrà erogato regolarmente dall’20 del mese, nonostante alcuni ritardi nella pubblicazione del calendario dei pagamenti. Quest’anno, grazie alla rivalutazione rispetto all’inflazione, gli importi saranno più elevati. L’Inps ha assicurato che i sussidi saranno riconosciuti secondo le tempistiche stabilite, con accrediti previsti anche per chi ha fatto richiesta a dicembre 2024. La mancata pubblicazione del calendario è attribuita all’introduzione dal 2025 del nuovo sistema Re.Tes. della Banca d’Italia, che mira a semplificare le procedure amministrative.

L’assegno unico è un contributo per le famiglie con figli a carico, che prevede un sussidio basato sul reddito per ogni figlio sotto i 21 anni, comprese le donne in gravidanza dal settimo mese, e senza limiti di età per i figli con disabilità. Gli importi variano in base all’Isee del nucleo familiare, al numero e all’età dei figli e alla presenza di disabilità. In particolare:

– Con Isee inferiore a 17.090,61 euro, l’importo massimo è di 199,40 euro per ogni figlio minore.

– Tra 17.090,61 euro e 45.574,96 euro, l’importo diminuisce gradualmente all’aumentare del reddito.

– Senza indicazione dell’Isee o con redditi oltre i 45.574,96 euro, viene garantito un importo minimo di 57 euro per ogni figlio.

A partire da febbraio 2025, grazie all’adeguamento all’inflazione dello 0,8%, l’assegno minimo salirà a 57,45 euro al mese e l’importo massimo a 200,99 euro per ciascun figlio. Sono previste maggiorazioni per famiglie numerose con più di due figli, o per famiglie con più di quattro figli e con genitori lavoratori. Inoltre, sono previsti aumenti in presenza di figli con disabilità, bambini sotto un anno o di età compresa tra uno e tre anni, per nuclei con tre o più figli e Isee non superiore a 45.574,96 euro.

Queste misure mirano a fornire un sostegno adeguato alle famiglie italiane, contribuendo a ridurre il carico economico legato alla crescita dei figli.