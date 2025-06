Modifiche alla viabilità a Roma: weekend di eventi e chiusure

Il weekend del 21 e 22 giugno 2025 a Roma subirà notevoli modifiche alla viabilità a causa di eventi e manifestazioni.

Giubileo dei governanti: Sabato e domenica si svolgerà il Giubileo con un concerto in piazza Pio XII che limiterà il traffico nell’area del Vaticano, e una processione da San Giovanni in Laterano a Santa Maria Maggiore. È prevista un’area di massima sicurezza attorno a piazza di Santa Maria Maggiore, con divieti di circolazione in diverse vie circostanti.

Chiusura via Veneto: Fino alle 17:00 di sabato, via Veneto sarà chiusa nel tratto tra largo Fellini e via Boncompagni per lavori di smantellamento per la Mille Miglia, con deviazioni per alcune linee di autobus.

Notte bianca all’Eur: Sabato si terrà la Notte Bianca, con chiusure al traffico in diverse strade dell’Eur e deviazioni per vari autobus.

Manifestazioni: Sabato pomeriggio, si svolgeranno due manifestazioni con cortei che comporteranno chiusure e deviazioni in diverse zone di Roma.

Sport: Domenica si terrà una gara ciclistica che influenzerà la viabilità lungo un percorso specifico con deviazioni per alcune linee di autobus.

Processioni: Feste del Corpus Domini porteranno a chiusure stradali a Casal Lumbroso e in villa Bonelli, influenzando il percorso dei bus.

Metro C: La linea non sarà operativa nel weekend per lavori, sostituita da navette bus.

Circolazione ferroviaria: Ci saranno modifiche su alcune linee ferroviarie, in particolare a causa dei lavori per la fermata di Pigneto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.romatoday.it