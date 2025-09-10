Modifiche al regolamento animali a Milano: novità e polemiche

Il Comune di Milano ha avviato modifiche al regolamento riguardante gli animali d’affezione. Una delle principali novità riguarda l’eliminazione della confisca dei cani privi di microchip, accompagnati da persone che chiedono l’elemosina. Questa decisione è stata presa dopo aver constatato che, spesso, questi cani sono realmente animali di compagnia e non strumenti per la mendicanza. In tali casi, si applicherà la norma sull’omessa iscrizione all’anagrafe canina.

Le modifiche sono state discusse in commissione mobilità e ambiente. È previsto l’introduzione di un patentino speciale non solo per i proprietari, ma anche per chi detiene razze di cani considerate pericolose. Il patentino dovrà essere ottenuto prima di acquistare un cane di questo tipo e potrà essere rilasciato anche da soggetti autorizzati dalla Ats. Inoltre, sarà vietato l’uso di collari a strozzo e di collari elettrici.

Per i cani di razze pericolose, ci sono nuove normative che prevedono obblighi di assicurazione per danni a terzi e l’uso di museruola e guinzaglio corto in pubblica vista. L’assessorato al verde ha evidenziato la difficoltà di adozione per questi cani, dato l’elevato numero presente nei rifugi.

Le aree dedicate ai cani hanno ricevuto norme specifiche, come il divieto di introduzione di cani considerati aggressivi e di femmine in calore, per evitare conflitti tra animali. Ci sono limitazioni per la sosta in queste aree se altri proprietari stanno attendendo di entrare.

Infine, riguardo a circhi con animali e fuochi d’artificio, il Comune non impone divieti totali, ma stabilisce linee guida per la loro gestione. Le critiche non si sono fatte attendere, in particolare da esponenti della Lega, che hanno denunciato misure considerate inefficaci e discriminatorie.