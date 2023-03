Modificare la casa per un cane anziano: rendi l’abitazione più accessibile

Con l’età Fido non è agile come da cucciolo. Per questo motivo sarebbe opportuno modificare la propria casa per un cane anziano. Vediamo come fare.

Proprio come noi esseri umani anche i nostri amici pelosi invecchiano. Con l’età che avanza non sono più in grado di svolgere le normali attività come quando erano cuccioli, come saltare o correre. Tali difficoltà spesso sono causate da patologie articolari o da problemi alla vista.

Per questo motivo è opportuno modificare la propria casa per un cane anziano. Nel seguente articolo vedremo quali sono i principali cambiamenti da effettuare per la salute, il benessere e anche la felicità del nostro amico a quattro zampe.

Modificare la casa per un cane anziano: ecco cosa dovresti cambiare

I cani quando diventano anziani possono presentare difficoltà motorie o visive. Ciò accade a causa della presenza di artrite nel nostro amico peloso, o a causa della cataratta o di altre patologie.

Per garantire la sicurezza e il benessere al nostro amico a quattro zampe, è molto importante apportare alcune modifiche in casa, in modo tale che il nostro cane anziano possa continuare a vivere sereno.

A tal proposito qui di seguito vi elencheremo alcune modifiche da fare in casa, suggerite dagli esperti, se convivete con un cane anziano.

Creare un percorso con i tappeti

Quando i cani sono anziani si consiglia di mettere loro delle calzature per evitare che scivolino. Tuttavia non tutte le palle di pelo amano mettere calzini o scarpette, per questo motivo potrebbe essere utile posizionare dei tappeti lungo tutto il percorso che spesso Fido percorre.

Non cambiare la posizione dei mobili

La maggior parte dei cani quando diventano anziani tendono a perdere la vista. Per evitare che Fido possa farsi male, sarebbe opportuno non cambiare la disposizione dei mobili.

Nel caso in cui vi siate trasferiti in una casa nuova, potrebbe essere utile abituare il cane alla nuova disposizione dei mobili tenendolo al guinzaglio, in modo tale da evitare incidenti.

Posizionare cancelli e rampe

Un altro cambiamento che bisogna fare quando si condivide la propria abitazione con un cane anziano, è posizionare cancelli e rampe all’interno della propria casa.

I primi sono utili per impedire alla nostra palla di pelo di entrare in stanze che possono essere pericolose per lui. Posizionati vicino alle scale, i cancelli possono impedire eventuali cadute al cane.

Le rampe invece, possono essere utili se la nostra palla di pelo non riesce a salire o scendere le scale o per aiutare la palla di pelo a salire sul letto o divano, se gli si consente di salirci.

Posiziona luci notturne

Sebbene i nostri amici a quattro zampe possano vedere nel buio, quando il cane diventa anziano presenta una scarsa visibilità notturna. Per questo motivo potrebbe essere utile posizionare delle luci notturne nella stanza in cui Fido dorme, nel corridoio e sulle scale (rampa).

Acquista ciotole rialzate

L’alimentazione è un fattore molto importante per la salute di Fido. Tuttavia, può capitare che quest’ultimo possa avere problemi a cibarsi a causa delle ciotole troppo basse.

Per evitare che il cane possa fare uno sforzo maggiore nella zona del capo e del collo, sarebbe opportuno acquistare ciotole rialzate. In questo modo faciliterete l’alimentazione di Fido.