Modificare il quadrante del tuo smartwatch Wear OS diventa un gioco da ragazzi

Attualmente, scaricare e impostare un nuovo quadrante per gli orologi Wear OS è un processo relativamente semplice, ma ci sono margini di miglioramento. Gli utenti possono effettuare l’operazione tramite l’app companion sullo smartphone o direttamente dal Google Play Store presente sull’orologio, che offre anche l’opzione di applicare automaticamente l’ultimo quadrante scaricato. Recenti indagini sull’APK hanno rivelato che Google sta sviluppando un modo per rendere ancora più fluido questo processo. In particolare, è stata esaminata la versione più recente del Google Play Store (43.9.17-31) per dispositivi mobili, che ha mostrato modifiche orientate a semplificare l’installazione dei quadranti.

Tra le novità in arrivo, un nuovo pulsante per applicare il quadrante è stato introdotto nell’ultima versione dell’app Store. Dopo aver selezionato l’opzione “Installa” per un quadrante, una volta completata l’installazione, il pulsante cambia automaticamente in “Imposta come quadrante”. Questo non solo rende chiare le azioni successive, ma permette anche di applicare il nuovo quadrante senza la necessità che l’orologio sia vicinissimo al telefono.

Nonostante il nuovo pulsante sia presente nell’APK e sia stato testato dagli esperti di Android Authority, al momento risulta non operativo. Tuttavia, ci sono buone aspettative che un futuro aggiornamento possa rendere attiva questa funzionalità. Google è impegnata costantemente a ottimizzare l’esperienza utente, e questa modifica potrebbe rappresentare un passo importante verso un’interazione più fluida e intuitiva con gli orologi Wear OS.

In sintesi, l’implementazione di un pulsante per applicare il quadrante direttamente dall’app Store potrebbe semplificare e migliorarne l’uso, rendendo l’intero processo più immediato per gli utenti. Con i potenziali aggiornamenti in arrivo, ci si può aspettare che Google continui a lavorare per affinare questa esperienza, contribuendo a una maggior user satisfaction e a un’interazione più diretta tra gli utenti e i loro dispositivi indossabili.