Da oggi abbiamo un vaccino contro la variante sudafricana. Lo ha messo a punto la biotech americana Moderna. Le prime dosi sono state spediti ai National Institutes of Health per essere sottoposte a una sperimentazione. Saranno testate varie opzioni, per trovare la migliore. O un richiamo con il vaccino aggiornato contro la variante sudafricana, o un richiamo con un mix del vaccino tradizionale e di quello aggiornato, o una terza dose con il vaccino tradizionale. Per chi deve ancora ricevere l’iniezione, si potrà decidere quale versione del vaccino somministrare in base al ceppo che circola di più in quella zona.