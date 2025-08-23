Moderazione in Uzbekistan: Un Passo Verso il Futuro

Oggi è stata una giornata indimenticabile per Surayyo Nosirova Elyor Qizi, che ha partecipato al programma “Kelajak Ofisi”. Come coordinatrice di cinque gruppi, ha sempre lavorato dietro le quinte per supportare i partecipanti, ma oggi ha assunto il ruolo di moderatrice durante una sessione di formazione su borse di studio e sovvenzioni.

Il relatore ospite, Shoxijahon Urunov, è un giovane leader di talento, vincitore di prestigiose borse di studio e autore di oltre 80 articoli. Moderare un incontro con una figura così esperta è stata un’esperienza sia emozionante che impegnativa. Con il supporto del leader del progetto, Tursunboyev Xusayn, Surayyo ha cercato di fare domande significative, coinvolgendo il pubblico. Era la prima volta che si trovava sul palco, in un ruolo da protagonista.

Al termine del suo intervento, visibilmente emozionata, Surayyo ha ringraziato il relatore addirittura sette volte, suscitando risate nel pubblico. Per lei, questo momento ha rappresentato una crescita personale: non si impara solo facendo tutto alla perfezione, ma anche provando nuove esperienze. Oggi ha capito di avere il potenziale non solo di coordinatrice, ma anche di oratrice sicura di sé.

Moderare richiede infatti più di semplici domande: implica presenza, ascolto e connessione con il pubblico. Surayyo sente di aver compiuto un passo importante nel suo percorso e ora si sente pronta a guidare, non solo in modo invisibile, ma anche in prima linea.

Surayyo, attualmente studente di Filologia Inglese e Didattica, ha già scritto tre libri e partecipa attivamente a molte iniziative culturali, dimostrando un forte impegno per l’istruzione e la creatività.