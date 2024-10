Moderati guadagni alla Borsa di Milano

Piazza Affari ha registrato un piccolo progresso, mentre i principali mercati europei mostrano un leggero calo. A Wall Street, l’S&P 500 si trova poco sopra la parità. Sul fronte macroeconomico, la Germania ha confermato una moderata discesa dell’inflazione di settembre. In Gran Bretagna, il deficit commerciale di beni è diminuito ad agosto, mentre la produzione industriale ha sorpreso con una crescita. Negli Stati Uniti è iniziata la stagione delle trimestrali, con le prime grandi banche che hanno pubblicato i risultati. JPMorgan ha riportato utili superiori alle attese nel terzo trimestre, pur aumentando gli accantonamenti su crediti. Wells Fargo ha segnalato un calo degli utili, con minori proventi da interessi, mentre BlackRock ha comunicato un patrimonio gestito record di 11,5 trilioni di dollari, superando le aspettative.

Non ci sono state variazioni significative per il cambio Euro/Dollaro USA, che rimane stabile a 1,095. L’oro ha mostrato un aumento dell’1,09%, mentre il Petrolio Light Sweet Crude Oil è sceso dello 0,74%. Lo spread resta a 129 punti base, con il rendimento del BTP decennale al 3,57%. Tra le principali Borse europee, Francoforte segna un buon incremento dell’0,85%, Londra è sostanzialmente invariata con +0,19%, e Parigi avanza dello 0,48%. In Italia, il FTSE MIB ha chiuso a 34.308 punti, confermando tre rialzi consecutivi dall’inizio della settimana, mentre il FTSE Italia All-Share è salito dello 0,68% a 36.455 punti.

Il valore degli scambi a Piazza Affari il 11 ottobre 2024 è stato di 2,49 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,81 miliardi precedente, con 0,73 miliardi di azioni scambiate, in aumento rispetto a 0,49 miliardi. Tra i titoli più performanti a Milano, Banca MPS è salita del 3,09%, A2A del 3,02%, Ferrari del 2,60% e BPER del 1,91%. Invece, Telecom Italia ha subito una forte vendita chiudendo a -4,63%, seguito da Stellantis a -2,77%. Nexi ha segnato un ribasso dello 0,95%, e ERG ha chiuso a -0,70%. Nel FTSE MidCap, LU-VE Group ha guadagnato il 7,22%, mentre D’Amico ha registrato la peggiore performance a -2,00%.